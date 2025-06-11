Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti yönetimine geçti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasının beşinci dalgasında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bugün başkan Bahçetepe'den boşalan koltuğu devralması için Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi gerçekleştirildi.

İlk tur oylama saat 10.00’da başladı. İki turda salt çoğunluk sağlanamadı. Belediye başkanvekili seçimi üçüncü turda belirlendi.

AK PARTİ'NİN ADAYI BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Üçüncü turda 37 üye oy kullandı.

Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu ilçede, seçimde AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz, 21 oyla salt çoğunluğu sağlayarak CHP'nin adayı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu geride bıraktı.

BELEDİYE YÖNETİMİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Eray Karadeniz’in belediye başkanvekili seçilmesiyle, CHP yönetimindeki Gaziosmanpaşa Belediyesi, AK Parti kontrolüne geçti.

Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olması, seçimin sonucunu belirleyen temel faktörlerden biri oldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yapılan son yerel seçimlerde, CHP'li Bahçetepe, yüzde 40,44 oyla belediye başkanı seçilse de, belediye meclisinde AK Parti yüzde 40,86 oyla çoğunluğu elde etmişti.

ERAY KARADENİZ KİMDİR?

Eray Karadeniz 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümünü tamamladı.

2018 yılından beri avukat olarak görev yapan Eray Karadeniz 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı olarak görev yaptı.

2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yılları arasında AKP Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

2019 yılı Yerel Seçimlerinde AKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz’un siyasi danışmanı, 2023 yılı seçimlerinde Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevlerini yürüttü. 1 Mayıs 2012 ile 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleşen “Sesimi Duyan Var mı?” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde yasal temsilci ve grup lideri olarak, 1 Ağustos 2013 ile 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde grup lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.