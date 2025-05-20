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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt gezilerini sürdürüyor...

CHP, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenledi.

19 MAYIS'DA İZMİR'DE BULUŞTULAR

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi, tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve diğer CHP'li isimler katıldı.

MİTİNGE MAKET GETİRDİLER

Miting boyunca katılım sayısının azlığı ve verilen mesajlar dikkat çekerken ilginç bir an kameralara yansıdı.

Daha önce İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ODTÜ'lü öğrenciler TOMA maketini yaparken bu kez boyut büyüdü.

BANDIRMA VAPURU MAKETİ

CHP'nin 19 Mayıs tarihinde İzmir'de düzenlediği mitinge partililer, Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'dan Samsun'a getiren 'Bandırma Vapuru'nun maketini getirdi.

TİTİZLİKLE TAŞINDI

Elden ele taşınan maket en arka sıradan en öne titizlikle ulaştırıldı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar mitinge katılanlar tarafından kayıt altına alındı.