CHP'nin İzmir'de miting yaptığı Gündoğdu Meydanı boş kaldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi gezmeyi sürdürüyor...

Özgür Özel'in bugünkü adresi İzmir oldu.

GÜNLERDİR REKLAMINI YAPTILAR

CHP, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından planladığı haftalık mitinglerine İzmir'de devam etti.

Gündoğdu Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için günler öncesinden duyuru çalışmaları yapıldı.

BEKLEDİĞİ İLGİYİ BULAMADI

Son dönemde parti yönetimine gösterilen tepkiler, CHP mitinglerini de yansıyor.

Özgür Özel ise bu süreçte eleştirilere kulak asmadan büyük bir coşkuyla kent ziyaretlerini sürdürürken aynı coşkuyu vatandaşlar göstermiyor.

MİTİNG ALANI BOŞ KALDI

Burada yıllardır kullanılan Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşların az olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Miting alanında çoğunlukta CHP teşkilatından partililer ile korumalar vardı.

2 MİLYON KİŞİ BEKLENİYORDU

Daha önce parti tarafından yapılan duyurularda 2 milyon kişinin mitinge katılması beklenirken, bugün yapılan mitinge 70 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Miting için belirlenen alanın dolu gözükmesi için küçük tutulması bile katılımın ne denli düşük kaldığının görünmesine engel olamadı.