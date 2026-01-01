CHP'nin PTT yalanı boşa düştü: Aylık maaşlar belgelerle açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin yalanlarına bir yenisi daha eklendi...

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, PTT yönetim kurulu üyelerinin maaşları üzerinde algı üretmeye çalıştı.

ASILSIZ İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Mehmet Tahtasız tarafından dile getirilen ve kamuoyuna 'kişi başı milyonluk ödeme' şeklinde sunulan iddiaların, PTT’nin yönetim kurulu üyelerinin aldığı maaş tablosuyla açıkça çeliştiği belirtildi.

Bordroda yazan rakam ortadayken milyonlardan söz edilmesinin, gerçeği çarpıtmaktan başka bir anlam taşımaması dikkat çekti.

PTT YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN AYLIK MAAŞI 35 BİN 949 LİRA

Resmi kayıtlara göre PTT yönetim kurulu üyelerine 2024 yılının ocak–haziran döneminde aylık 31 bin 106 lira, Temmuz ayından itibaren ise 35 bin 949 lira ödeme yapıldı.

Buna rağmen, milyonluk maaş söylemiyle kamuoyunun karşısına çıkılması, bilgiye değil algıya dayalı bir siyasi refleksin ürünü olarak kayıtlara geçti.

KAMUOYUNA YÜKSEK RAKAMLARLA SÜSLENMİŞ BİR HİKAYE SERVİS EDİLDİ

CHP’nin bu konuda izlediği çizgi ise artık aşikar.

Farklı dönemlere ve farklı ödeme kalemlerine ait rakamlar bir araya getirilerek sanki tek bir kişiye, tek bir ayda ödenmiş gibi sunuluyor.

Gerçek özellikle göz ardı ediliyor, ardından kamuoyuna yüksek rakamlarla süslenmiş bir hikâye servis ediliyor.

2025 YILINDA 469 BİN 385 LİRA

Ancak açıklanan belgeler neticesinde Aralık ayında bir yönetim kurulu üyesine ödenen maaşın 35 bin 949 lira olduğu ortaya çıkarken yıllık bazda ise toplamda 469 bin 385 lira maaş ödendi.

Belgeler açıkça gösteriyor ki; 2024 ve 2025 yılındaki maaşların toplamı dahi ancak 828 bin lirayı bulmakta.

AKILLARA PLAN BÜTÇE KOMİSYONU KİMLERE EMANET SORUSU GELDİ

Matematik ortadayken, belgeler bu kadar açıkken ortaya atılan bu rakamın, ne mali bir karşılığı ne de somut bir dayanağı var.

Hal böyle olunca akıllara, Plan Bütçe Komisyonu kimlere emanet sorusu geldi.

Bu tablo hesap hatasından kaynaklanıyorsa durum daha da vahim görünüyor.

BELGELERLE ÇÖKERTİLDİ

Belgeler konuştuğunda söylemin çöktüğü, algının dağıldığı bu tablo, daha önce de defalarca görüldü.

Bu son örnekle birlikte CHP’li vekilin PTT üzerinden kurmaya çalıştığı algı da, belgeler karşısında bir kez daha geçerliliğini yitirdi.