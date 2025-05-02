23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Meclis'te yapılan resepsiyona katılmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü..

Ancak eski Meclis binasına girmek üzere yola çıkan heyeti taşıyan CHP otobüsünün şoförü G.G.'nin yaptığı hareket gündem oldu.

OTOBÜSÜ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Şoför G.G., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdü..

Trafik polisi, olaydan otobüsün sağına kaçarak yara almadan kurtulurken başlatılan soruşturma kapsamında şoför gözaltına alındı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şahsa yurt dışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildiğini duyurdu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "23/04/2025 tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANI O ANLARI PAYLAŞTI

CHP'lilerin medyaya farklı bir şekilde yansıttığı yalanı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yayınladığı videoyla bozdu..

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği” şeklindeki iddialar büyük bir yalandır.



CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.



Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez.



Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, "1 Mayıs’ta emekçi tutuklanıyor" şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez.



Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir.



Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır.



Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.