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Terörsüz Türkiye hayata geçiyor, terör ülke gündeminden çıkıyor.

Bu süreçte, barışa karşı çıkanların da sesi yükselmeye başladı.

Bu kapsamda Sözcü TV'nin canlı yayın konuğu olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, atılan adımları eleştirirken muhalefeti bu konuda yeterli bulmayarak sert çıkıştı.

"KÜRT DE KÜRT, KÜRT DE KÜRT..."

Özgür Özel'i hedef alan Yaycı, Özel'in konuşmalarında Kürtlere hitap etmesine kızdı.

"Kürt değil Türk milleti diyeceksiniz." diyen Yaycı, şöyle konuştu:

"CHP Lideri'ne sesleniyorum... Van'a gitti Kürt de Kürt, Kürt de Kürt diyor... Özgür Özel Bey, Türk milleti lafını ağzınıza alınız. Siz Atatürkçüsünüz, Türk milleti sözünü ağzınıza alınız! Bu milletin ismi Türk milletidir. Eğer Atatürkçü partiyseniz siz de Türk milleti deyin.

"KÜRT DEĞİL TÜRK DE TÜRK!"

Hiç kimse demiyor bari siz deyin. Anayasa'nın 42 ve 62. maddesinin değiştirilmeyeceğini söyleyin. Özgür Özel, Kürt de Kürt demeyi bırak, Türk de Türk! Türk milleti de! Bunlardan, bu bölücü hainlerden ne medet umarsınız anlamış değilim yahu. Yok mu bu memlekette vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven insan? Yok mu?"