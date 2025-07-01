Çorum’da 35 suç kaydı olan hırsız camide saklanırken yakalandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Ö.T., son olarak saklandığı camide polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler, zanlıyı takip ettikten sonra camide kıskıvrak yakaladı.

ÜZERİNDE SİLAH VE ÇALINTI MALZEME BULUNDU

Yapılan aramada, Ö.T.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 4 mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen bir akıllı saat ile suç gelirine ait olduğu düşünülen 7 bin 780 TL ve 10 Dolar bulundu.

Şahsın Kırıkkale’de de dört farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin saklanmak için camiye girdiği ve burada yakalandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.