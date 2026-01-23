Çorum'da bakkalda bulunan tarihi geçmiş 934 ürüne el konuldu

- Çorum Osmancık'ta bir bakkalda yapılan denetimde, 934 tarihi geçmiş ürün tespit edildi.
- El konulan ürünler imha edilmek üzere götürüldü.
- İşletme hakkında cezai işlem uygulanması için tutanak tutuldu.
Vatandaşın sağlığını tehdit eden işletmelerle mücadele sürüyor...
Son operasyon Çorum'da düzenlendi.
İNCELEME YAPILDI
Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü denetim kapsamında mahalle aralarındaki işletmelerde inceleme yaptı.
SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Bir bakkalda yapılan kontrolde, aralarında bebek emziği, biberon, saç boyası, çikolata, temizlik ürünleri ve içeceklerin bulunduğu farklı kategorilerdeki 934 ürünün, son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.
El konulan ürünler, imha edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
TUTANAK TUTULDU
Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen işletme hakkında cezai işlem uygulanması için tutanak tuttu.