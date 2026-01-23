Abone ol: Google News

Çorum'da bakkalda bulunan tarihi geçmiş 934 ürüne el konuldu

Osmancık ilçesinde zabıta ekiplerince bir bakkalda yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 934 ürün tespit edildi.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 14:04
Çorum'da bakkalda bulunan tarihi geçmiş 934 ürüne el konuldu
  • Çorum Osmancık'ta bir bakkalda yapılan denetimde, 934 tarihi geçmiş ürün tespit edildi.
  • El konulan ürünler imha edilmek üzere götürüldü.
  • İşletme hakkında cezai işlem uygulanması için tutanak tutuldu.

Vatandaşın sağlığını tehdit eden işletmelerle mücadele sürüyor...

Son operasyon Çorum'da düzenlendi.

İNCELEME YAPILDI

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü denetim kapsamında mahalle aralarındaki işletmelerde inceleme yaptı.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Bir bakkalda yapılan kontrolde, aralarında bebek emziği, biberon, saç boyası, çikolata, temizlik ürünleri ve içeceklerin bulunduğu farklı kategorilerdeki 934 ürünün, son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

El konulan ürünler, imha edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

TUTANAK TUTULDU

Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen işletme hakkında cezai işlem uygulanması için tutanak tuttu.

