Çorum'da müşteriye kötü davranan pazarcıların tezgahı geçici olarak kapatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum'da pazar denetimleri sürüyor...

Çorum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Cumartesi Pazarı'ndaki denetimleri sırasında pazarcı M.G. ve G.B'nin, müşteriye "sözlü kötü davranışta bulunduğu" tespit edildi.

İL ENCÜMENİ'NE SEVK EDİLDİLER

Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğünce tutanak tutularak, cezai işlem uygulamak üzere İl Encümeni'ne sevk edildi.

CEZA VERİLDİ

Encümen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, pazar yerinde vatandaşlara kötü davranışta bulunduğu iddia edilen M.G. ve G.B'nin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca tezgahlarının, iki hafta faaliyetten menedilmesine karar verildi.

"DÜRÜST ESNAFIMIZIN HAKKINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kararın ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etrafını bariyerle çevirdiği pazar tezgahlarının bulunduğu alana "Bu tezgah, tüketiciye karşı sözlü kötü muamelede bulunulması nedeniyle Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin 26/b maddesine istinaden Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten menedilmiştir." yazılı afiş asıldı.

Açıklamada, "Pazarlarımızda güvenli ve huzurlu alışveriş ortamını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Vatandaşımızın da dürüst esnafımızın da hakkını korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.