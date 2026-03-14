Galatasaray - Başakşehir - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 BAŞAKŞEHİR

17' Uğurcan'ın uzun top denemesi doğrudan taça çıktı.

15' Sara'nın savunma arkasına attığı top hızlı kaldı ve Eren yetişemedi.

14' Başakşehir savunmasının kaleci Muhammed'e geri pasında Osimhen yetişmeye çalıştı ama yetişemedi.

13' Barış Alper ve Ebosele ikili mücadelesinde Barış Alper yerde kaldı hakem oyunu devam ettirdi.

11' Galatasaray Sallai ve Barış Alper'in yer aldığı sağ kanattı maç başından beri etkili bir şekilde kullanıyor.

10' Barış Alper'in sağ kanattan açtığı ortada top direkt kaleci Muhammed'in kucağında kaldı.

9' Barış Alper baskıyla ön alanda kazandığı topta Yunus ile al ver yapıp şut denedi ancak top Başakşehir savunmasına çarptı.

7' Selke'nin ceza sahası içinde yarım vole denemesi Galatasaray savunmasına çarparak geri döndü.

5' Maç sert bir mücadeleyle başladı.

3' Sağ kanatta Sallai ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

2' Barış Alper'in sağ kanatta yerden içeriye çevirmeye çalıştığı pasa Başakşehir savunması müdahile ederek topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetiyor.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

LİGDEKİ DURUMLARI

Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.