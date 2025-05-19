Çorum’un Sungurlu ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde, 3 dilenci yakalandı.
Şahısların üzerinden çıkan toplam 24 bin 665 TL’nin dilencilikle toplandığı belirlendi.
Paraya el konulurken, şahıslara idari para cezası uygulandı.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR
Şüphe üzerine takibe alınan 3 kişi, zabıtaları fark edince kaçmaya çalıştı.
Kısa süreli kovalamaca sonrası dilenciler yakalanarak belediye binasına götürüldü.
ÜZERLERİNDEN 24 BİN 665 TL ÇIKTI
Yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden toplam 24 bin 665 TL nakit para ele geçirildi.
Zabıta ekipleri tarafından sayılan paralar tutanak altına alınarak, kamuya geçirilmek üzere Belediye Encümeni’ne havale edildi.
5 SAATTE TOPLADILAR, CEZA YEDİLER
Elde edilen paranın yaklaşık 5 saat içinde vatandaşlardan dilenerek toplandığı tespit edildi.
Yakalanan kişilere 1.406 TL idari para cezası kesildi.
Belediye yetkilileri, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
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