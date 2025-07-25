Cuma hutbesinde bugün konu Gazze: Düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın

Bugün yayınlanan cuma hutbesi dikkati çekti...

Bu hafta yayınlanan hutbenin konusu, uzun süre konuşuldu.

Bu haftaki "Gazze insanlığın onur sınavı" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Siyonist zulmün insanlık tarihi açısından kara bir leke olduğuna dikkat çekilen hutbede, Gazzelilerin onurlu direnişi vurgulandı.

Hutbede, tüm dünya kamuoyuna bu zulme karşı ses çıkarma çağrısı yapılırken, Allah’ın adaletinin mutlaka tecelli edeceği hatırlatıldı.

"Tarih şahittir ki Kâbiller kaybetmiş Hâbiller kazanmıştır. Bugün de inşallah Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak, zalimler ve onlara destek olanlar mutlaka kaybedeceklerdir." denildi.

"DÜŞMANLARA KARŞI HAZIRLIK YAPIN"

Ayrıca yine hutbede haksızlığın giderek artmaya başladığı belirtildi ve her alanda güçlü olmanın da önemine vurgu yapıldı.

"Düşmanlarınıza hazırlık yapın" denilen hutbede, "Dünyada zulüm ve haksızlığın had safhaya çıktığı böyle bir ortamda bize düşen; Cenâb-ı Hakk’ın, “Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın.” ayetini şiar edinerek ilim, bilim, teknoloji, maddi ve manevi her alanda daha da güçlü olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

BOYKOT HATIRLATMASI

Hutbede, sadece dua ve yardımın yeterli olmadığı belirtilerek, zalimlerin ekonomik sistemlerine destek olmaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı. “Alışveriş tercihi sadece ticari değil, vicdani ve ahlaki bir duruştur.” ifadeleriyle boykot çağrısı yapıldı.

ORMAN YANGINLARI DA HATIRLATILDI

Yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle artan orman yangınlarına da değinilen hutbede, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Son günlerde yangınla mücadelede şehit olan görevlilere rahmet dilendi:

“Küçük bir ihmal binlerce dönüm ormanı ve birçok canlıyı yok ediyor. Yangınlarda şehadet makamına ulaşan kardeşlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”