Haberler

Gündem Haberleri

Cuma hutbesinde sivil ve kamu görevlilerine yönelik şiddet vurgusu

Cuma hutbesinde sivil ve kamu görevlilerine yönelik şiddet vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugün camilerde "Her Can Mukaddestir" konulu hutbeyi okuttu. Hutbede, "Dinimize göre her can mukaddes ve dokunulmazdır" denildi.