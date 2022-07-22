Cuma hutbesinde sivil ve kamu görevlilerine yönelik şiddet vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugün camilerde "Her Can Mukaddestir" konulu hutbeyi okuttu. Hutbede, "Dinimize göre her can mukaddes ve dokunulmazdır" denildi.

Sivil ve kamu görevlilerine yönelik şiddet, cuma hutbelerinde de yer aldı.

Cuma namazı için camiye giden Müslümanlara bugün Allah'ın, insan olma şerefine gölge düşüren bütün çirkin söz ve davranışları yasakladığı hatırlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından camilerde okunması için dağıtılan hutbenin bu haftaki konusu, sivil ve kamu görevlilerine yönelik şiddet oldu.

'Her Can Mukaddestir'

Diyanet, hutbe konu başlığını ise "Her Can Mukaddestir" olarak duyurdu.

Allah'ın, insanın rızasına uygun ve insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürmesini emretmesine vurgu yapılan cuma hutbesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Her can mukaddes ve dokunulmazdır"

"Yüce dinimiz İslam'ın en önemli gayelerinden biri de insanın canını korumak, onu her türlü kötülükten ve saldırıdan muhafaza etmektir.

Dinimize göre her can mukaddes ve dokunulmazdır. Ancak ne hazindir ki vatanımızı müdafaa eden kahraman askerlerimize, toplumsal huzurumuzu koruyan emniyet mensuplarımıza, canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza, milletimize hizmet götüren sivil ve kamu görevlilerimize yönelik şiddet olaylarına şahit oluyoruz.

Can taşıyan hiçbir cana şiddet tasvip edilmezken, aziz milletimiz ve ülkemiz için fedakarca hizmet sunan kardeşlerimizin haksızlığa ve şiddete maruz kalması hepimizin canını yakıyor, her birimizin yüreğini dağlıyor.

"Çözümü asla kalabalıkta ve şiddette aramayalım"

Müminin hayatında şiddet ve merhametsizliğe, kin ve nefrete, haksızlık ve zulme, cana ve mala kast etmeye asla yer yoktur. Müminin ahlakı, sevgi, saygı, güven ve hak duyarlılığıdır.

Hangi sıkıntımız ve sorunumuz olursa olsun, çözümü asla kabalıkta ve şiddette aramayalım. İlişkilerimizde nezaket ve zarafeti elden bırakmayalım.

"Herkesin canını kutsal bilelim"

Kendi canımızı dokunulmaz gördüğümüz gibi herkesin canını da kutsal bilelim. Kendimiz için istemediğimiz bir şeyi başkaları için de istemeyelim.

İnsan şahsiyetini ve onurunu hedef alan her türlü söz ve davranıştan uzak duralım."





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