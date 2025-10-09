Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi...

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunarak Gazze'de son yaşanan gelişmelere değindi.

Gazze için görev gücünde yer alacağımızı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, belirlenen hatlara geri çekilmesi büyük önem arz ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ATEŞKESİ TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ"

Uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. Sayın Trump'ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Trump 20 maddelik barış planı açıkladı. Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, belirlenen hatlara geri çekilmesi büyük önem arz ediyor. Ateşkesi titizlikle takip edeceğiz. Bugün imza atıldı, memnunuz.



Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun biran önce gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir.

"GAZZE İÇİN GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ"

İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde ABD Başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum.



Gazze için görev gücünde yer alacağız. Anlaşmaya uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz.

"SİZLERLE BİR ARADA OLMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUM"

Yükseköğretim kurulumuzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, değerli akademisyenler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.



Yükseköğretim Akademik Yılının açılış töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

"BU TOPRAKLARIN DÜNYA BİLİMİNE SUNDUĞU EŞSİZ KATKILARI DÜNYAYA ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ"

Dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce hoca ve öğrenci tahsil amacıyla gelmiş, insanlığın ortak amacı için katkıda bulunmuştur.



Bilim tarihinin yazılmasında yeterince etkili olamadığımız için bu toprakların dünya bilimine sunduğu eşsiz katkıları dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Tarih boyunca bilime yaptığımız katkıları görmezden gelinmesine fırsat vermemeliyiz. Özellikle gençlerimize anlatmaya sabırla devam etmeliyiz.



Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk bundan da her zaman gurur duyuyoruz.

"28 ŞUBAT UYGULAMALARININ MESLEKİ EĞİTİMDE AÇTIĞI YARALAR HALAEN TAM OLARAK KAPANMAMIŞTIR"

Şu an yüzün üzerinde üniversitemizde yapay zeka ve bilişim tabanlı lisans ve ön lisans programı bulunuyor eğitim kurumlarımızın dijital altyapısını güçlendiriyor açık bilim ve elektronik öğrenme platformlarını yaygınlaştırıyoruz. Üzerinde durduğumuz bir diğer konu üniversite sanayi iş birliğidir. 28 Şubat uygulamalarının mesleki eğitimde açtığı yaralar halen tam olarak kapanmamıştır. Sırf imam hatip okullarının önünü kesmek için devreye konulan katsayı zulmünün istihdamdaki olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz.



Misafir öğrencilere tahsis etilen kontenjanlar vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanların dışındadır. Kimse kimsenin hakkını yemiyor. 150 binin üzerinde Türkiye mezunumuz ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde kritik roller üstleniyor.



Yükseköğretim sistemimizin uluslararası konumunu güçlendiren bir başka mühim gelişme ise şudur; Son yıllarda üniversitelerimiz kampüslerini yurt dışına taşıyarak kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde yeni akademik birimler kurmaya başladı. Türk devletleri teşkilatına üye ülkelerle akademik ve kültürel iş birliklerimizi geliştirecek adımlar atıyoruz.

"DERS PLANLARINI SADELEŞTİRECEĞİZ"

Yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebileceği uygulamalı ve araştırma planlı modeller geliştireceğiz. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunabileceği yapısal reformları gündeme alacağız.

"YENİ DÜZENLEMELERİMİZ ŞİMDİDEN HAYIRLI, UĞURLU OLSUN DİYORUZ"