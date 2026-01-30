Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 reformların yılı olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna emin adımlarla yürüyor.

2025 yılı da birçok alanda Türkiye'nin küresel anlamda ön plana çıktığı bir yıl oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'nın ilk ayında, geçmiş yılın muhasebesi ve yeni yılın hedefleri mahiyetinde bir makale kaleme aldı.

Erdoğan, Sabah gazetesi için kaleme aldığı makalede, yerelden küresele birçok konuyu ele alırken enflasyonla mücadele ve reform başlıklarına da değindi.

2026'yı reform yılı olarak niteleyen Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"2026 REFORMLARIN YILI OLACAK"

Şimdi artık 2026'nın ilk aylarında, sadece temelleri atılmış bir vizyonu değil, sütunları yükselen daha büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını konuşuyoruz. 2026, sabrımızın meyvelerini toplayacağımız, ekilen tohumların boy vereceği ve inşallah hasadını yapacağımız ve Türkiye'nin küresel ligdeki yerini tartışılmaz bir konuma sabitleyecek, bir şahlanış ve reform yılı olacak.

"2026 ENFLASYONUN BELİNİ KIRILACAĞIMIZ YIL OLACAK"

Enflasyonla mücadelenin 2026'da da devam edeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026, enflasyonun belini tam manasıyla kıracağımız ve tek hane hedefimize kararlılıkla yürüyeceğimiz bir yıl olacak. Ayrıca; çalışanımızın, emeklimizin ve memurumuzun alım gücünü, sadece enflasyon oranında değil, büyümeden aldığımız payla artıracağız.

Gelir dağılımındaki adaleti sağlamak, 2026'daki en önemli hedeflerimizden biri. Faiz ve kur dengesinin oturmasıyla birlikte, Türkiye'yi yeniden uluslararası doğrudan yatırımların cazibe merkezi haline getireceğiz. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı sanayi hamlemizle, gençlerimize nitelikli istihdam kapılarını sonuna kadar açacağız." ifadelerini kullandı.