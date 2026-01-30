Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gözler İran'da...

İran'da ekonomik durumlardan dolayı yaşanan iç karışıklıklar, ABD ile gerginliğe döndü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gözdağı verdiği İran'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Türkiye ise İran'daki gelişmeleri yakın takip etmesinin yanında da ABD ile orta yolu bulmaya çalışıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi;

"BÖLGEDE TIRMANAN ASKERİ GERİLİM ELE ALINDI"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

"TÜRKİYE ABD İLE İRAN ARASINDA KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NI DA KABUL EDECEK

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, ülkemizde bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti."