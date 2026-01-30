Şam'da SDG ile yeni mutabakat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de hareketli dakikalar...

Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanmıştı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarının Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.

Ancak SDG, verilen süreye rağmen imzalanan anlaşmaya uymadı.

ŞAM YÖNETİMİ MÜZAKERELERİ ASKIYA ALDI

Mutabakatta SDG'ye verilen sürenin dolması üzerine Şam yönetimi, tüm müzakereleri askıya aldı.

HALEP'TE NOKTA ATIŞI OPERASYONLAR

Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen başarılı nokta atışı operasyonlar ile Halep'te örgüt işgalinde olan 3 mahallede de temizlendi.

YENİ BİR MUTABAKAT DAHA İMZALANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından 15 günlük bir ateşkese varıldı.

Geçtiğimiz dakikalarda gelen son dakika bilgisine göre, SDG ile Şam yönetimi arasında yeni bir mutabakat daha imzalandı.

KADEMELİ ENTEGRASYON

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİNE DAİR

Suriye hükümet yetkilisi resmi Al-Ekhbariya'ya anlaşma metnini açıkladı;

1. Suriye hükümeti ile SDG arasında askeri ve idari güçlerin aşamalı entegrasyon sürecine ilişkin bir anlayış içeren kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde ateşkes anlaşmasına varıldı.

2. Anlaşma, istikrarı artırmak amacıyla askeri güçlerin temas noktalarından çekilmesini ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesini, bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasını ve Halep Valiliği'ne bağlı bir tümen içinde Ayn al-Arab güçleri için bir tugay oluşturulmasına ek olarak, SDG güçlerinden üç tugaydan oluşan bir askeri tümenin kurulmasını içermektedir.

3. Anlaşma ayrıca, devlet memurlarının istihdamının güvence altına alınmasını sağlarken, özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini de içermektedir.

4. Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının belirlenmesi ve yerinden edilmiş kişilerin bölgelerine geri dönüşünün sağlanmasına ilişkin anlaşmanın amacı, Suriye topraklarını birleştirmek, hukuku uygulamak ve ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirerek ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirerek bölgede tam entegrasyonu sağlamaktır.”

"ÜLKENİN HİÇBİR KISMI DEVLETİN KONTROLÜ DIŞINDA KALMAYACAK"

5. Askeri ve güvenlik entegrasyonu tugaylar içinde bireysel olacak, böylece devlet tüm sivil ve hükümet kurumlarını, geçiş noktalarını ve limanları devralacak ve ülkenin hiçbir kısmı devletin kontrolü dışında kalmayacak."