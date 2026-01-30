Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: Aday olmak için çırpınıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Başta deprem bölgesi olmak üzere birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Bakan Kurum'a sevgi ve ilgi de oldukça yoğun...

Deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına katılmayan ve bölgeye pek fazla gitmeyen Özgür Özel ise Bakan Kurum'u çeşitli konuşmalarda hedef alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

İstanbul Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurası ile hak sahipleri belli oldu.

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da 'Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konutun Kura Çekim Töreni' kapsamında bir konuşma yaptı.

Kendisini kentsel dönüşümü engellemekle suçlayan Özgür Özel'e sert tepki veren Bakan Kurum, şöyle konuştu;

"ÖZGÜR BEY, SENİN YÖNETTİĞİN HANGİ ŞEHİRDE BİR GAYRET ORTAYA KONULDU DA ENGELLEDİK"

"Buradaki kentsel dönüşüme taş koyanlar, sekiz aydır bu proje bitmesine rağmen bekletenler, bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşüm yapacağız diyerek çalışan bizleri, arkadaşlarımızı kentsel dönüşüme engel olmakla suçluyor.

Özgür Bey, senin yönettiğin hangi şehirde, bir gayret ortaya konmuş da engellemişiz? Bir tane proje söyle!

"O PROJELERİ MURAT BİTİRİYOR"

Bizim başlattığımız ama partinize geçince yarım bıraktığınız kentsel dönüşüm projeleri var ya! O projeleri kentsel dönüşüme engel oluyor dediğin Murat bitiriyor.

"BİR TARAFTAN SİLİVRİ'Yİ BİR TARAFTAN ANKARA'YI İDARE ETTİĞİNİ SANIYOR"

Kendince bir taraftan Silivri’yi diğer yandan Ankara’yı idare ettiğini zannediyor, 'Aradan ben çıkar mıyım, aday olabilir miyim?' diye çırpınıyor ve sanıyor ki bunları da kimse anlamıyor.

"SEN ÖNCE O GÖLGELERDEN ÇIK"

Ama şunu da bilmiyor! Gölgede duranın gölgesi olmaz Özgür Bey! Sen, önce o gölgelerden çıkacaksın!"