Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı burs ücretlerini açıkladı.

Son dakika gelişmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısın ardından açıklamalarda bulundu. 2026 yılı burs ücretlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren burs ve öğrenim kredisi tutarlarını açıkladı.

YENİ BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira burs ve öğrenim kredisi ödemesi yapılacak.

Burs ücretlerine 2025 yılına oranla yüzde 33'lük bir artış yaşandı.

"2025'TE 34 MİLYAR 14 MİLYON LİRA BURS VE KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Üniversiteli gençlerimizle şu müjdeyi paylaşmak isterim. 2002'de 451 bin üniversitesine öğrencisine 45 lira burs ve kredi veriliyordu. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 kişiye burs olmak üzere toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk.



2025'de toplam 34 milyar 14 milyon lira burs ve kredi desteği sağladık. 2025'de lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine 9 bin lira destek sunuyorduk.



2026 yılında bu yılı yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin lira, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz.

6 OCAK'TA YATIRILMAYA BAŞLANACAK

Üniversiteli öğrencilere burs/kredi desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayından itibaren GSB burs/kredileri zamlı olarak ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tutarlar, 6 Ocak itibarıyla gençlerin hesabına yatmaya başlayacak.