Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 adet yerli Gökbey helikopteri sağlık filomuza katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı Rize'de geçiriyor.

Bayramı baba ocağında geçiren Cumhurbaşkanı, öğle saatlerinde bayramlaşma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akabinde de, Rize Güneysu'da Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli helikopterimiz Gökbey'in sağlık filosuna katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"GÖKBEY'İ SAĞLIK FİLOMUZA DAHİL EDİYORUZ"

Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY inşallah ambulans helikopter olarak kullanılacak. Bu sene 3 adet yerli GÖKBEY'i sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı olsun.

"SAĞLIK ALANINDA ÇAĞ ATLADIK"

Gururla söylüyorum ki, birçok alanda nasıl çağ atladıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında mazide kaldı.



Hastane denince kapıdan sağlam girenin hasta çıktığı günler artık akla gelmiyor. Hastane deyince otel konforunda odalarıyla, nitelikli kadrosuyla sağlık külliyeleri akla geliyor.

SAĞLIK BAKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Yerli ve milli yatırımların önemine değinen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "2026 yılı sonu itibarıyla yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız filomuzda görev almaya başlayacaktır.

Gökbey, sadece bir helikopter değildir, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın ve Türk savunma sanayiimizin kabiliyetlerinin gökyüzüne taşınmış halidir.

Bu helikopterler, uçuş performansı, donanımı, yazılımı ve güvenilirliğiyle acil sağlık hizmetlerimize yeni bir soluk getirecek, zor coğrafyalara hızlı erişim kapasitemizi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullanmıştı.

GÖKBEY'İN ÖZELLİKLERİ

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, tamamen yerli ve milli bir hava platformu olarak öne çıkıyor.

Sivil ve askeri görevlerde kullanılmak üzere tasarlanan GÖKBEY; personel ve yük taşıma, arama-kurtarma ile ambulans helikopteri görevlerini yerine getirebiliyor.

Helikopter, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda yüksek performans sunacak şekilde geliştirildi.

Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen projede seri üretim süreci devam ediyor.

Mürettebat: 2

Yolcu kapasitesi: 12 kişi

Uzunluk: 15,87 metre (52,1 ft)

Ana rotor çapı: 13,20 metre (43,3 ft)

Azami kalkış ağırlığı: 6.050 kilogram (13.340 lb)

Motorlar: 2 × TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)

Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram (2.250 lb)

Harici yakıt tankı: 280 kilogram (620 lb)

Bagaj hacmi: 1,1 metreküp (39 cu ft)

Azami hız: 165 knot (306 km/sa)

Seyir hızı: 150 knot (280 km/sa)

Menzil: 400 deniz mili (740 km)

Yedek yakıt tankı ile 512 deniz mili (948 km)

Havada kalış: 3,8+ saat

Yedek yakıt tankı ile 5+ saat

Servis tavanı: 20.000 fit (6.100 m)