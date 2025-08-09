Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abbas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor... Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdüren İsrail'in, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi öngören planı ise büyük tepki çekiyor. Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki son durumu görüşmek üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'İN YANINDA DURACAĞI" MESAJI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti. İSRAİL'İN GAZZE'NİN TAMAMINI İŞGAL PLANI İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı her geçen gün artarken bölgede gıda krizi de yaşanıyor. Son yaşanan gelişmede ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgalini planlıyor. Netanyahu'nın geçtiğimiz günlerde topladığı Güvenlik Kabinesi'nde Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planına onay çıktı. Gündem Haberleri Ömer Çelik, Azerbaycan-Ermenistan barışını değerlendirdi

Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı Cender santralinde başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü