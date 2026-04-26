Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleitirildi.

Yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi." ifadelerine yer verildi.

