Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a saldırı girişimini kınıyorum

ABD'de yaşanan saldırı dünyanın gündeminde...

Washington’daki Beyaz Saray Muhabirler Derneği Yemeği'nde duyulan silah sesleri salonda büyük bir kargaşaya yol açtı.

Güvenlik ekipleri, Başkan Trump’ı koruma çemberine alarak salondan tahliye etti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalandığı açıklandı.

Olayda hayatını kaybeden olmazken bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı yemekte yaşanan silahlı saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, olaya ilişkin tepkisini dile getirdi.

"KİMSENİN YARALANMAMASI BİZLER İÇİN SEVİNDİRİCİ"

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.



ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.

"DEMOKRASİLERDE MÜCADELE FİKİRLE YAPILIR"

Silahlı şiddet ile siyaset yapılamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur.

Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump olayın ardından yaptığı ilk açıklamada "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı.

Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı" ifadelerini kullandı.