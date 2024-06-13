Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kavala ve Demirtaş sorusuna tepki Bir İspanyol gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı savunarak soru sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de siz yaşamıyorsunuz biz yaşıyoruz." ifadeleriyle cevap verdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında hem İspanya ile olan ilişkilere hem de Gazze konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Pais muhabirinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı savunarak tutukluklarıyla ilgili sorduğu soru ise dikkat çekti.

Soruya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle cevap verdi;

Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye: Başını sallama

Türkiye bir hukuk devletidir. Burada kararları yargı verir. Hukuk devletindeki yargımız kararını vermiştir. Bu isimlerden birisi 100 kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuştur. Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güneydoğu Bölgesi'nde maalesef ölümlere neden olmuşlar. Sizlerin bu soruları sorması bizleri düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp bir teröristleri böyle savunması bizi üzmüştür.



Başını sallama, ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum. Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur... Hukuk ne gerektiriyorsa biz onu yaparız. Bu ciddi manada bölgenin huzuru için attığımız adımlardır. Bundan sonra da böyle yürüyecektir.

"Sanchez ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum"

İspanya hükümet başkanı kıymetli dostum Sayın Pedro Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum.



2021 yılında Ankara'da düzenlediğimiz son zirve toplantımızda ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bugünkü toplantımız ve imzaladığımız anlaşmalarla münasebetlerimizi yeni alanlara teşmil etme yönünde önemli adımlar attık. İkili ticaret hacminde 20 milyar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak.

"Ekonomi ve ticaret ortak komitemizin üçüncü toplantısını Türkiye'de düzenleyeceğiz"

740'dan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olarak addediyoruz. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Gerek iş forumu gerekse dijital teknoloji forumu yeni iş birliği imkanlarının ele alınmasına vesile olmuştur. Hükümetler olarak toplantılarda yapılan çalışmaların somut iş birliklerine dönüşmesinin takipçisi olacağız. Ekonomi ve ticaret ortak komitemizin üçüncü toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de düzenleyeceğiz.



İspanya ile gelişmiş askeri iş birliğimizi ve savunma sanayii ilişkilerimizi detaylı şekilde gözden geçirdik. İspanya 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor. İspanyol dostlarımıza bu nedenle şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bu katkının diğer bazı NATO müttefikleri tarafından da örnek alınmasını temenni ediyorum.

"Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo maalesef endişelerimizi artırdı"

Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık. İspanya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katkılarını en iyi idrak eden, üyelik sürecimize başından beri en güçlü desteği veren dostlarımızdandır. Bu tutumun önümüzdeki dönemde güçlenerek sürmesini temenni ediyoruz. Sayın hükümet başkanı ile Avrupa genelinde artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı tehdidini de görüştük.



Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo maalesef endişelerimizi artırdı. Bu tür meydan okumalarla mücadelede medeniyetler ittifakı önemli bir platformdur. İttifakın 20'inci kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken ileriye dönük olarak neler yapabileceğimizi de ele aldık, ittifaka olan desteğimizi teyit etti.

"İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir"

İstişarelerimizde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler de odağımızda yer aldı. İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir. Dirayetli duruşundan ötürü değerli dostum Sanches ile Gazze'ye desteklerini esirgemeyen İspanya halkına gönülden teşekkür ediyorum.



Yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sayın Sanches'in büyük katkıları oldu. İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz.

"Rusya-Ukrayna savaşı da gündemimizde yer aldı"