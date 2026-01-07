Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, TBMM'de düzenlenen haftalık AK Parti Grup Toplantısı'nda yine yeni isimleri bünyesine kattı.

Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, buradan net mesajlar verdi.

Konuşmasında ABD'nin Venezuela'ya saldırısına değinmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni bir bölüşüm kavgası yaşandığını, değerli metaller üzerinden paylaşımlar yapıldığını ifade etti.

"KÜRESEL EKONOMİ, ÇOK CAN YAKACAĞI ANLAŞILAN YENİ BİR MUHABERENİN HIZLA İÇİNE SÜRÜKLENİYOR"

"Acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Bakın burada şunu da vurgulamak durumundayım: Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor.

"MASADA OLMAYANIN MENÜYE KONULDUĞU ACIMASIZ BİR BÖLÜŞÜM KAVGASI" ÇIKIŞI

Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin, hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit ve tedip etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor.



Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.

"TÜRKİYE'Yİ SAHİLİ SELAMETE ULAŞTIRACAK OLAN KADRO AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'DIR"