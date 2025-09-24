Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yoğun bir diplomasi yürütüyor.

Erdoğan ilk olarak, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Burada önemli mesajlar veren Erdoğan, aynı gün içinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta açıklamalarda bulundu.

Ertesi gün kurulda ikinci bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından masumların katledildiği bölgede çekilen acı kareleri dünya liderlerine gösterdi

AHMED ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan genel kurul kapsamında temaslarını sürdüren Erdoğan burada önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.

İki liderin el sıkıştığı ana dair fotoğraftaki samimiyet dikkat çekti.

SURİYE'YE YÖNELİK DESTEK ARTACAK

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye’ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ayrıca SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İkili daha önce telefonda gerçekleştirdikleri görüşmede İsrail saldırıları sonrası Suriye'deki son durumu ele almıştı.

Erdoğan, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğunu ifade etmişti.