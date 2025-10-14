Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini sürdürüyor.

Mısır'daki temaslarının ardından dün gece yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda katıldı.

Burada sözlerine önce Gazze'deki ateşkes ile başlayan Cumhurbaşkanı akabinde de sözü ekonomiye getirdi.

KİRADA KALANLAR İÇİN MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

"Bizim önceliğimiz hayat pahalılığını bitirmek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut projesine ilişkinde konuştu.

"Devlet sosyal konutları kendisi kiraya vererek. Ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız." diyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu;

"KİRA KONUSUNDA İŞİN PLANLAMASINI DEVLET YAPACAK"

Yüzyılın konut projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak.



Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA NEFES ALDIRACAĞIZ"

Türkiye’de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ’nin vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız.



Konut projemiz sadece sosyal politikalar da değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamız katkı sunacaktır. Ekim ayının sonunda milletimizle paylaşacağız. Hükümetimizin üretimi yatırımı istihdamı merkeze alan büyüme politikasında hiç bir değişiklik söz konusu değildir.

"SİZLERLE BERABER OLMAKTAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Ak Parti Ekonomi İşleri Başkanlığımızın kıymetli mensupları çok değerli yol ve dava arkadaşlarım hanımefendiler beyefendiler sizlerin kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyor.



Ankara dışından toplantımıza teşrif eden kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı’nın kapanışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE YAPTIĞIMIZ İSTİŞARE SÜRECİNİ GENİŞLETİYORUZ"

Bu güzel programı tertipleyen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığımızı, Nihat Bey’i ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Gerek dünkü çalıştayın gerekse bugünkü programın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Türkiye buluşmalarıyla başlattığımız, toplumun farklı kesimleriyle istişare sürecini genişleterek devam ettiriyoruz. Yıl boyunca sanayicilerimizden ticaret erbabımıza, çiftçilerimizden gençlerimize kadar herkesin, tüm vatandaşlarımızın nabzını tutuyoruz.

"SİZLER BİZİM SAHADAKİ GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZSINIZ"

Daima milletin rehberliğinde yürüyen, milletle aynı ufka bakan, milletin rotasından hiç çıkmayan bir siyasi hareket olarak Ekonomi İşleri Başkanlığımızın rolünü bu bakımdan çok önemli buluyorum.



Şunu lütfen unutmayınız, sizler bizim sahadaki gözümüz kulağımızsınız. Her biriniz parimiz ile reel sektör arasında köprü vazifesi görüyorsunuz.



Ekonomi işleri başkanlarımız, illerinde sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle sürekli temas hâlindeler.



Onların teklif ve tenkitlerine kulak kabartıyor, bunları genel merkezimize düzenli olarak raporluyorlar. Biz de sizden gelen bu bilgiler çerçevesinde hem parti politikalarımıza hem de iktidar olarak attığımız ve atacağımız adımlara yön veriyoruz.

"MİLLETLE İNATLAŞMA OLMAZ"

Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemişti. Değerli kardeşlerim milletle inatlaşma olmaz, milletin rızası hilafına iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak bu hassasiyetle yaptık.



Başkaları gibi yukarıdan aşağıya doğru dikte eden değil, her kademede istişare eden, farklı fikirleri can kulağıyla dinleyen bir yaklaşımla hareket ettik. İnşallah aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz.



Biz sözlerini lafta bırakmayan bir kadroyuz. İllerinize döndüğünüzde her birinizin omuzlarınızdaki bu yükün biliciyle daha fazla gayret göstereceğinize inanıyorum. Rabbim şimdiden yar ve yardımcınız olsun diyorum.

"KORONAVİRÜS SALGINININ EKONOMİYE ETKİLERİ DEVAM EDİYOR"

Küresel ekonomi koronavirüs salgını ile yaşadığı şokun etkilerini halen atlatmadı. Ticaret zincirinin kırılan halkaların henüz tam manasıyla onarmadı.



Dünyada bir ara son 60 - 70 yılı zirvelerini gören enflasyon ile üretim ve istihdam meselesi bir çok ülkenin başını arıtma devam ediyor.



Batılı ülkeler dahil pek çok yerde enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Nitekim bunun işaretlerini yapılan açıklamalarda yakinen görüyoruz.



Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi tedbiri temkinli ve teyakkuz halini elden bırakmıyor tabii bir de buna bizim coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaları eklemek gerekir.

"EKONOMİDE BERLİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aynı şekilde Amerika ile Çin arasında son günlerde tekrar kızışan tarife gerilimi de küresel ekonomi üzerinde ilave bir baskı oluşturuyor.



Türkiye olarak işte böyle bir atmosferde hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya hem 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.

"GAZZE İÇİN BÜYÜK BİR İRADE ORTAYA KOYDUK"