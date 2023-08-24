Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Duyanlara duymayanlara' şarkısını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kuruluş Yıldönümünde "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

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ensonhaber.com

AK Parti 22'nci yılında...

AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel onlarca şarkıcı ve siyasi isimle yıldönümü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen etkinlikte partilileriyle bir araya geldi.

Erdoğan'dan yeniden “Duyanlara Duymayanlara”

Cengiz Kurtoğlu’nun 14 Mayıs için seslendirdiği “Duyanlara Duymayanlara” şarkısı programa yeniden damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarından önce “Duyanlara Duymayanlara” şarkısına eşlik etti.

Seçimlerin vazgeçilmez şarkısını bir kez daha partilileriyle söylemesinin ardından keyifli anlar yaşandı.

Erdoğan şarkının ardından partililere seslendi...