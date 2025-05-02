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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi münasebetiyle katılımcıları İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Erdoğan, "Kaynakların Teminatı Geleceğin Yeniden İnşası temasıyla düzenlenen bu anlamlı zirveye hepiniz hoşgeldiniz." ifadelerini kullandı.

Ardından Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaldığını ve şeytanın da bacağının kırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nden de bahsetti.

"Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor." diyen Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle tamamladı;

"İLK ELEKTRİĞİ BU YIL SONUNDA VERECEĞİZ"

Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanması ile 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğalgaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor bu da. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"MİLLETİMİZE 983 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Elektrik ve doğalgazda milletimize 983 milyar lira destek verdik.



Maden alanında da dünyada 7. sırada yer alıyoruz. Maden sektöründeki ülkemizin büyüklüğü 2023 yılı 270 milyar dolara ulaştı. Bor satışında yeni bir rekora imzayı attık.