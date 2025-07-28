Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni yangın önlemini duyurdu

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, gündemin önemli konu başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YANGINLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM"

Türkiye'nin orman yangınları ile büyük mücadelesine ilişkin de konuşan Erdoğan, alınan yeni kararları duyurdu.

Görevin büyükşehirler ve 51 ilde AFAD örgütlenmesiyle belediyelerin olduğunu söyleyen Erdoğan "Malum 30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik belediye başkanlığından gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak, büyükşehirlerin işidir.

"AFAD 51 İLİ ÖRGÜTLEYECEK"

Büyükşehirler itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecekler.

30 büyükşehir dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de bundan böyle AFAD'ımızla bu işi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını en güçlü şekilde yapacak ve böylece 81 vilayetimizi örgütlemiş olacağız." dedi.

"AFAD GÜCÜNÜ DAHA DA ARTIRACAKTIR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Su tankerleri ile, traktörleri ile elinde hangi imkan varsa AFAD bu 51 vilayetin tamamında en güçlü şekilde inşallah bu işi planlayacaktır.



AFAD teşkilatı şu andaki gücünü daha da artıracak ve Türkiye genelinde bundan böyle nasıl her yere koşuyorsa ülke genelinde her yere yine böyle yetişecektir."