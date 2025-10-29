Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları, ülke genelinde devam ediyor.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen tören, devlet erkanının Aslan Yol'da yürümesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"TAM BİR KARARLILIK İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

"Aziz Atatürk,



Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.



Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz.