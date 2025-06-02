Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sürüyor...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katıldı.

Konuşmasında, orman yangınlarıyla mücadelede son 23 yılda kaydedilen gelişmelere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarı boyunca yangınlarla mücadele konusunda teknolojik ve lojistik kapasitenin artırıldığını vurguladı.

HAVADAN SU ATMA KAPASİTESİ 438 TONA YÜKSELDİ

Konuşmasına "Son 23 yılda orman yangıları ile mücadelede önemli aşamalar kat ettik. Hava ve kara gücümüzle, ekipmanlarımızla başarılara imza attık." sözleri ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik.

"ORMAN TEŞKİLATINA 8500 PERSONEL KAZANDIRDIK"

Arazözlerimiz, ekipmanlarımız yangınlara karşı 7-24 göreve hazır vaziyette bekliyor. Göreve geldiğimizde ilk müdahale aracı yoktu. Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alması için 4296 yangın gölet ve havuzu inşa ettik. Bu şekilde nitelikli insan kaynağımızı genişlettik. Orman teşkilatımıza 8500 personel kazandırdık."

"KONSERE, EĞLENCEYE HARCANAN PARALARIN AÇIKLAMASI OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin konser ve reklama ayırdığı bütçeden daha azını deprem, yangın gibi kritik kalemlere ayırmasına da tepki göstererek, şunları ifade etti:

"Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil etkin ve verimli harcanması şarttır.

Muhalif muvafık fark etmeksizin tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz yeşil vatanımız için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz. Ağaçlarımızı korumak, ormanlarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara nefes alan bir Türkiye bırakmak için aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz."

YANGINLA MÜCADELEDE AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman yangınlarıyla mücadele araçlarımızın sayısı bin 786'ya çıktı. 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz yeşil vatan için çalışıyor. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 105 helikopter ve İHA'larla anında müdahale ediyoruz.

ORMAN VARLIĞI 23,4 MİLYON HEKTARA ULAŞTI

Çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attık. Doğayı koruyarak evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalıştık. Gökvatan ve mavi vatandaki çalışmalarımızı yeşil vatana yönelik eserlerimiz ile projelerimiz ile taçlandırdık. Ormanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kapladık.

"2002'DEN BUGÜNE 7,5 MİLYARDAN FAZLA FİDAN DİKTİK"

2002'den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7.5 milyardan fazla fidan diktik. Milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangınlarda zarar gören yerlerin ağaçlandırmasını bir sonraki yıla kadar mutlaka yapıyoruz.

Yangın sonrası fotoğraflar birer dezenformasyondur. Bunların önemli kısmı muhalefet belediyelerine ait çarpık, istilacı çirkin yapılaşma projeleri orman çalışmalarımıza mal edilerek karalama kampanyası yapmaktalar. Orman kahramanlarımıza yapılmış birere hakaret olarak görüyorum bunları. Çalışmalarımıza gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum.

21 YILDA 285 BİN AİLEYE 35 MİLYAR KREDİ VE HİBE SAĞLANDI

Bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya destek olduk. Birçok yeni imkan sundur. Köyünde kalarak üretmek isteyen vatandaşımızın yanında olduk. 21 yılda orman köylerinde yaşayan 285 bin aileye 35 milyar büyüklüğünde kredi ve hibe sağladık.

Bu yıl 12 bin ailemize katkı veriyoruz. Yeşil vatanın tüm yönleri ile zenginleştirilmesi için 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız bu kararları eylem planına dönüştürecektir. Ormancılık faaliyetlerimizi güçlendirecek bu kararların uygulanmasını biz de takip edeceğiz.

"İHMAL DEĞİLSE BÜYÜK İHANETTİR"

Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor.

25 Temmuz 2024'te 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık daha yıkıcı orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yerleşim yerlerini de yok ediyor. Ekonomik kayıplara, daha uzun vadeli hasarlara, etkilere yol açıyor. Veriler 2025'in daha sıcak geçeceğini gösteriyor.

Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse orman yakınlarında, açık alanlarda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle durumlarda ateş yakmak afete davetiye çıkarmaktır. İhmal değilse büyük bir ihanettir. Rabbim ülkemizin her türlü afetten korusun.