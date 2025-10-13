Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Bugün, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü.

Milli Mücadele yıllarında Türkiye'nin direniş karargahı olan Ankara, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun ardından 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla genç Cumhuriyet'in başkenti oldu.

102. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

"KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN KAHRAMANLARINI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi:

Milli Mücadelemizin karargahı olan, Büyük Zafer'e giden yolda tarihi bir rol oynayan Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 102. yılını tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum.