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Haber Merkezi

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı, Tiran'da düzenlenecek.

Bu kapsamda da yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'a gitti.

Geçtiğimiz dakikalarda Tiran'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama tarafından karşılandı.

GAZETECİLERLE KISA BİR SOHBET

Gazetecilere "Nasılsınız?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine ilişkin soruya da yanıt verdi.

"Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işimize bakalım, çok işimiz." diye de ekledi.

RAMA'NIN AYAKKABILARI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama sırasında Rama'nın beyaz ayakkabılarını işaret etti.

İki lider arasında kısa süreli bir gülüşme ve samimi sohbet yaşandı. Ardından gazetecilere poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama için "Kardeşim" dedi.

47 ÜLKENİN BAŞKANLARI ZİRVEDE OLACAK

47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak.

Erdoğan’ın temaslarında, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Erdoğan, İsrail’in katliamlarını ve Gazze’deki insani dramı da gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

3 AYRI TOPLANTI

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Avrupa güvenliği, demokrasi savunması, rekabet gücü ve farklı tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kabiliyeti konularında değerlendirme yapmaları bekleniyor.