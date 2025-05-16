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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya barışı için yoğun çalışmalarını sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.

RAMA KARŞILADI

Erdoğan, burada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı.

"ARNAVUTLUK'TAN BARIŞ DİYECEĞİZ"

Samimi bir atmosferde geçen karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz." dedi.

"DÜNYANIN BARIŞ ANAHTARI SİZDE GALİBA"

Karşılama sonrası basın mensuplarıyla da sohbet Erdoğan'a bir gazeteci, "Dünyanın barış anahtarı sizde galiba." sözlerini kullandı.

"İNŞALLAH"

Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah" cevabıyla yanıt verdi.

AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ ZİRVE

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı, Tiran'da düzenleniyor.

47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında liderlerin yer aldığı aile fotoğrafına katıldı.