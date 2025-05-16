Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'ta temasları sürüyor

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Yürüttüğü barış diplomasisi ile dünyaya adeta ders veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Arnavutluk'a gitti.

Tiran'da Edi Rama tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından zirvenin yapılacağı salona geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile sohbet etti.

MACRON FIRSATI KAÇIRMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de sohbet etti.

Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldiği ve onun söylediklerini dikkatle dinlediği anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.