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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 18:26
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 18:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

    15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

    Ülke liderleri bu destansı zaferi kutlamaya devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Aliyev Türk halkına tebriklerini iletti

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına tebriklerini iletti.

    15 Temmuz’da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FETÖ’nün darbe girişimine karşı Türkiye’nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.

    Erdoğan memnuniyetlerini dile getirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü #1


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