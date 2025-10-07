Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti: TDT Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik mesaisi devam ediyor...

Bu kapsamda Azerbaycan'ı ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin tarihi kenti Gebele'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak.

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK

Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), gözlemci ülke olarak yer alacak.

Bu yıl 12.'si düzenlenen zirvenin gündeminde bölgesel ve küresel meseleler yer alacak.

GAZZE MESELESİ MASAYA YATIRILACAK

'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının tahkiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.

Zirvede, katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk dünyasındaki iş birliği ele alınacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEĞERLENDİRİLECEK

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışla sonlandırılmasına yönelik adımlar ve arabuluculuk çalışmaları değerlendirilecek.

Küresel Kararlılık Filosu ve Gazze'ye ulaştırılması planlanan insani yardımlar da masada olacak.

TDT Zirvesi, tüm bu başlıkların gölgesinde Devlet Başkanları düzeyinde toplanacak.

"GEBELE BİLDİRİSİ KABUL EDİLECEK"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Gebele şehrinde düzenlenecek Zirveye katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup, Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.



Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır.