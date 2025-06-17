Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği...

İsrail ile İran arasındaki misilleme saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölge ve dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bölgede barışın sağlanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yine kritik bir görüşme yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü duyuruldu.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yayınladığı açıklama şöyle;

"İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"ÇATIŞMALAR SONA ERMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

"GAZZE GÖLGEDE KALMAMALI"