Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Etiopya'yı ziyaret edecek: Ana gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda yeni bir tura hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki günlük yurt dışı programı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’da temaslarda bulunacağı açıklandı.

Erdoğan, 16 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, ertesi gün ise Etiyopya'da olacak.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGEDEKİ SON DURUM

Görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi.

Liderler, bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunacak.

ANA GÜNDEM GAZZE

Öte yandan görüşmede en önemli ana gündem maddelerinin Gazze'de son durum olduğu belirtiliyor.

Bölgedeki insani dramın sonlandırılması için gerçekleştirilen uluslararası çalışmalar, Gazze'nin yeniden imarı için atılması gereken adımlar, ABD Başkanı Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı planın ikinci aşaması da masada olacak.

SURİYE VE YEMEN'DEKİ SON DURUM

Ayrıca Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye Hükümeti'nin desteklenmesinin öneminin görüşülmesi bekleniyor.

Yemen ve Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin korunması konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.

TİCARİ ORTAKLIKLAR VE EKONOMİK İLİŞKİLER

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024'te 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İkili ticarette ilk etapta 20 milyar dolar, orta vadede 40 milyar dolara ulaşılması hedefleniyor.

Ayrıca Türkiye ve Etiyopya, 253 milyon dolar olan yıllık ticaret hacmini de artırmayı hedefliyor.