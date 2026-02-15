Ülke genelinde sıcaklıklar yükseliyor: Kombiler kısılmaya başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hakim olacak.

Özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar nispeten yüksek seyrederken, Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda azalma bekleniyor.

BATI VE GÜNEYDE YÜKSEK SICAKLIKLAR HİSSEDİLECEK

Bugün ülkede genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek rakımlarda kar yağışı görülüyor.

Batı ve güneyde güneşli, parçalı bulutlu geçişler ve yüksek sıcaklıklar hissedilecek.

Marmara ve Ege'de daha açık bir hava hava ve İç Anadolu'da bulut artışı görülecek.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazartesi günü yağışın batıdan doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da kar ve karla karışık yağmurum etkili olacağı öngörülüyor.

Güneyde sağanak yağış tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hala normallerin üzerinde olacağı, ancak bazı iç kesimlerde hafif düşüşün başlayacağı düşünülüyor.

YAĞMUR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

Salı günü yağışların ülke genelinde artması bekleniyor.

Özellikle batı bölgelerde yağmurlu hava, iç ve doğuda karla karışık yağmur ve kar geçişi tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği öngörülüyor.

DOĞUDA KAR, BATIDA YAĞMUR YAĞACAK

Çarşamba günü soğuk havanın daha hissedilir olması bekleniyor.

Doğu ve kuzeydoğu kesimlerde kar yağışı devam ederken, batıda yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DÜŞÜŞE GEÇECEK

Perşembe günü, yağışların kuzey ve doğu kesimlerde sürmesi, ancak batıda havanın açılması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar, düşük rakımlarda parçalı bulutlu geçişleri öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

15 Şubat Pazar:

16 Şubat Pazartesi:

17 Şubat Salı:

18 Şubat Çarşamba:

19 Şubat Perşembe: