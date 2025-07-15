Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Mustafa Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ise TBMM'de mini bir zirve gerçekleşti.

CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Kısa bir çay sohbeti olarak yapılan zirvede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI MECLİS'TEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Meclis'te yaptığı görüşmenin ardından TBMM'den ayrıldı.

Aynı şekilde Bahçeli de, görüşmeden sonra Meclis'ten ayrıldı.