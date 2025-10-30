Cumhurbaşkanı Erdoğan bahis skandalıyla ilgili konuştu

Türk futbolunda hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili skandal gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis skandalı da vardı.

"DEVLET ELİ KOLU BAĞLI OLARAK TAKİP ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahis oynayan hakemlerle ilgili gerekli adımların atıldığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde bir hakemler olayı çıkmıştır ve bu hakemler olayında, futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak bir devlet bunu takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır. Tribünlerdeki vatandaş da bu gelişmeyi görünce çok da mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler' demeye başlamıştır."