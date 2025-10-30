Cumhurbaşkanı Erdoğan bahis skandalıyla ilgili konuştu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolundaki bahis skandalı hakkında devletin gerekli adımları attığını belirtti.
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
- 152 hakem, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türk futbolunda hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili skandal gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis skandalı da vardı.
"DEVLET ELİ KOLU BAĞLI OLARAK TAKİP ETMEZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan bahis oynayan hakemlerle ilgili gerekli adımların atıldığına vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde bir hakemler olayı çıkmıştır ve bu hakemler olayında, futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak bir devlet bunu takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır. Tribünlerdeki vatandaş da bu gelişmeyi görünce çok da mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler' demeye başlamıştır."
NE OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.
Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti.
Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı.
Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.