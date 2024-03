ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mitingleri kapsamındaki durağı Batman oldu.

Burada vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, Batman'da kendisinden önce halka seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmalarını dinleyip dinlemediklerini sorarak, kendisinin çalışmalarının arkasında olduğunu "Mehmet Şimşek'e tam itimadım var." sözleriyle dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında "İnşallah uygulanan programın ekonomiyi yansımalarını en kısa zamanda göreceğiz." diyerek emekliler için yapılan faaliyetleri aktardı.

Cumhurbaşkanı devam eden sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Emeklilerin sıkıntılarının farkındayız"

"87 milyar liralık doğrudan destek"

Geçen hafta kamu bankalarımızla görüşerek banka promosyonlarının da güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız emeklilerimize 8 bin lira ile 12 bin lira arasında ödeme yapacak. İnşallah bundan sonra da emeklilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Tüm hanelere sağladığımız 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz desteğimiz geçen sene nisan ayından beri devam ediyor. Bu çerçevede toplam 87 milyar liralık doğrudan destek vermiş olduk. Enflasyon düştükçe ve depremle ilgili yükümüz azaldıkça bütçede elimiz biraz daha rahatlayacak. Muhalefet her seçim dönemi gibi yine tıp tutarak, yalan yanlış söyleyerek emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ama kendilerine geçen seçimdeki sözleri sorulunca hatırlamıyoruz diyerek işi arsızlığa vuruyorlar.

"11 aylık aranın ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim"

Yaklaşık 11 aylık aranın ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Batman, bizim kalubeladan beri kardeşimiz, sırdaşımız… Biz Batman'ı ve Batmanlı kardeşlerimizi her şeyin ötesinde sadece Allah için seviyoruz. Bundan sonra da kalplerimizin kapılarını birbirimize açık tutmaya devam edeceğiz. Meydana gelmeden önce sorun dedim katılım ne kadar? 50 bin dediler… Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyoruz. Mevla aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum. Milletçe ve İslam alemi olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Sizlerin nezdinde Batman halkının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri bu mübarek günler hürmetine daha da artırdığınız hayır ve hasenatınızı kabul buyursun. Rabbim hepimizi sağlık ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e nasıl kavuşturduysa inşallah bayramına da öylece kavuştursun.

"Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz"

Tabii kendimiz için dua ederken gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Tüm barbarlığına, Batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini tam 173 gündür kıramadı. Filistin halkı, destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BM Güvenlik Konseyi acil ateşkes kararı aldı. Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız.



Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz. Varsın birileri siyasi çıkar uğruna bize bühtan etsin, varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize terörist diyecek kadar hoyratlaşsın, biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan geri durmayacağız.