34 ilde terör operasyonu: 147 kişi yakalandı Jandarma ve emniyet mensubu ekiplerince, Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen Bozdoğan-30 operasyonu kapsamında 147 örgüt mensubu yakalandı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son operasyona ilişkin detaylar geldi.

Güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez terör örgütü mensupları yer aldı.

İki ayrı birim operasyonu

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Jandarmamız tarafından 19 ilde, emniyetimiz tarafından 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-30” operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve Polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

Örgüt mensuplarının faaliyetleri

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; il Jandarma Komutanlıklarımızca Adıyaman, Ağrı, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da; emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda;



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 19 İL:

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

terör örgütüne üye olma ve

terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

İstanbul'daki operasyon: Kanallarda muhabirlik yaptılar

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 İL :

İSTANBUL:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

bölücü terör örgütünün “Basın Yapılanması” içerisinde faaliyet gösteren,

terör örgütüyle bağlantılı ve terör örgütü lehine yayın yapan haber sitelerinde faaliyet yürüterek propaganda içerikli program ve haberler yaptıkları,

sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve

terör örgütünün basın komitesi içerisinde faaliyet yürüterek, örgüte yönelik yayın yapan kanallarda muhabirlik yaptıkları tespit edildi.

Terör propagandası yaptıkları tespit edildi

DİĞER İLLER:

Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İstanbul(2), İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlarda şüphelilerin;

nevruz etkinliklerine katılarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları,

2022 yılı içerisinde ülkemize illegal yollardan geçtikleri tespit edilerek yakalanan terör örgütü mensuplarına ülkemize geçişleri sırasında yardım ettikleri,

geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve

haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları bulundukları tespit edildi.

Ele geçirilenler