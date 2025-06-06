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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Okluk Millet Camisi’nde bayram namazını kıldı.

Erdoğan, bayram namazı sonrası cami avlusunda kısa bir süre vatandaşlarla bayramlaştı.

VATANDAŞLARLA SAMİMİ SOHBET

Namaz sonrası cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara yakın ilgi gösterdi.

Erdoğan, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

Kısa bir sohbet gerçekleştirdiği vatandaşlara bayramın huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

YOĞUN GÜNDEM ARASINDA BAYRAM MESAİSİ

Türkiye ve dünya gündemini yakından izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bayram süresince bazı telefon görüşmeleri ve diplomatik temaslarda da bulunabileceği kaydedildi.