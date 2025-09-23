Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasına Emine Erdoğan ile el ele geldi Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın el ele BM binasına girdiği anlar kameralara yansıdı.