Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasına Emine Erdoğan ile el ele geldi

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu, New York'ta düzenleniyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti.
BM BİNASINA EL ELE GELDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile BM binasına geçtiğimiz dakikalarda vardı.
Erdoğan çifti, BM binasına el ele girdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın el ele BM binasına geldiği anlar anbean kameralara yansıdı.
TARİHİ KONUŞMAYA GERİ SAYIM
New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı açıklamalarda Gazze'nin sesi olması bekleniyor.