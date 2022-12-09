Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgar mevkidaşını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Radev, Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

İki lider, görüşmelerinin ardından basına hitap etti.

"Ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı"

Bulgaristan ile ticaret hacmi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak." şeklinde aktardı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Görüşmede düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk.

Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor. Hepinizin bildiği gibi ortak kültür mirasımıza beraberce sahip çıkmaya özen gösteriyoruz.

Karşılıklı ziyaretimizin komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Radev'in ziyaretinin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sayın Radev'e şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Gerek ikili gerek heyetlerarası çok çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk.

Buradan Bulgaristan halkına Türk halkının selam ve sevgilerini gönderiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi VİDEO





