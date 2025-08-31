Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Zirvesi yoğun bir diplomasi trafiğine şahit oluyor.

Zirveye katılmak için Çin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Erdoğan'ın ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Erdoğan, görüşmelerin ardından Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala yemeğine, eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİNİLDİ

Erdoğan çifti, Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Pıng Liyüen tarafından karşılandı.

Yemeğe katılan liderler ve eşleri de aile fotoğrafında bir araya geldi.

LİDERLERLE SAMİMİM SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi esnasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tokalaştı ve sohbet etti.

Liderler, daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi'nin verdiği akşam yemeğine iştirak etti.