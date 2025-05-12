Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde önemli değerlendirmeler...

"BU ÖNEMLİ GÜNÜN YARGI CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Halihazırda vazifelerini büyük titizlikle sürdüren Danıştay ailemizin tüm üyelerine rabbimden üstün mukafiyetler diliyorum. Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan önemlidir. Atalarımız, "Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar" demişlerdir.

"HAKSIZLIĞA YOL VEREEN HİÇBİR OTORİTE VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ"

Danıştay'ımız 157 yıldır böylesi hayati bir görevi yürütmektedir. Kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Devlet adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez.



Adaletin sarsıldığı ülkede huzuru güveni demokrasi ve barışı tesis edemezsiniz. Hakim ve savcılarımız çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. Etkin, hızlı ve erişilebilir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Yargının güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.



Reform ve strateji belgelerimiz ile bunu destekledik. Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bırakıp yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldık.



Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine milletin darbecilere hak ettiği hükmü giydiren yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.